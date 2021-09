Humaitá (AM) – No dia 23 de setembro de 2021, o senhor, Eloy Angelo dos Santos Bernal, Coordenador da DSAl, junto a sua equipe visitaram o 54º Batalhão de Infantaria de Selva, na oportunidade foram recebidos pelo Comandante do Batalhão o senhor, Coronel Galdino, para realizar tratativa de solicitação de apoio de material de campanha para ação de Doutores da Amazônia.

Fonte: 54º Batalhão de Infantaria de Selva