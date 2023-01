Coordenação da Carteira do Produtor Rural do Idam alinha instruções para 2023

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Daniel Borges, reuniu-se nesta sexta-feira (20/01), com a equipe técnica da coordenação do programa da Carteira do Produtor Primário (CPP), importante documento que garante benefícios aos agricultores e produtores como o Programa de Alimenta Brasil (PAB), Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

O objetivo é otimizar os atendimentos aos produtores, e assim, aperfeiçoar as ações do órgão, proporcionando cada vez mais o desenvolvimento sustentável à agricultura familiar do Amazonas.

“Precisamos buscar a excelência em todas as ações do Idam. Por isso, essa troca de ideias entre os servidores é fundamental. Nosso objetivo é melhorar sempre o processo administrativo e o atendimento às famílias agricultoras”, explicou Daniel Borges.

De acordo com o coordenador do CPP, Luiz do Herval, o Idam busca promover o acesso a este documento e diminuir a burocracia, possibilitando maior rapidez na emissão do CPP.

“Cada vez mais o produtor tem se encaminhado ao Idam para a emissão deste cartão, pois existem algumas políticas públicas, federais inclusive, que exigem este documento dentro do prazo de validade, gerando uma grande demanda, visto que o atendimento acontece em 73 unidades. Em 2023, nossa expectativa é tornar cada vez mais curto este processo, capacitando nossos profissionais e explicando os benefícios que vão desde isenção de impostos ao critério para aposentadoria, unindo tecnologia ao compromisso que já temos”, disse o coordenador.

Comercialização

Na venda de produtos, a carteira possibilita ao produtor emitir a Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, oportunizando a comercialização de produtos para supermercados e frigoríficos.

Além disso, o documento tem sido item obrigatório para participação em programas de comercialização como o Programa de Alimenta Brasil (PAB), Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

O produtor rural é o único que pode emitir nota fiscal isento de tributações. É um incentivo ao aumento da produção e da produtividade, seja nas áreas da agricultura, pecuária, piscicultura, florestal e extrativista.

Como emitir

Para obter o documento, o produtor deve procurar a unidade local do Idam, conforme localização de sua propriedade. A orientação é que sejam apresentados os documentos necessários como RG, CPF, comprovante de situação cadastral, junto à Receita Federal e documentação da propriedade (título ou contratos de arrendatário, usufrutuário ou comodatário). Após o cadastro, os técnicos do Idam realizam vistoria na propriedade para confirmar as atividades desenvolvidas e levantar as coordenadas geográficas.

Critérios para emissão do CPP

Para ter acesso ao benefício o produtor não deve possuir empresa cadastrada junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), especificamente optante no Simples Nacional e Microempreendedor Individual (regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006) e para empresas cadastradas em outros regimes de pagamento (Normal, Estimativa Fixa e Unidade Auxiliar), sendo necessário, apenas, que estejam ativas.

Balanço 2022

Em 2022, mais de 26 mil Carteiras do Produtor Primário (CPP), entre renovações e novas inscrições, foram emitidas pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) para os 62 municípios do Estado.

Sobre o Idam

O Idam é uma autarquia estadual, integrante do Sistema Estadual de Produção Rural (Sepror), e tem como objetivo o desenvolvimento do Setor Primário, com atendimento focado nas pequenas propriedades, identificadas como “Agricultura Familiar”, que corresponde a mais de 90% da produção de alimentos no Amazonas. Está presente em todos os municípios do estado.

O escritório central do Idam funciona no bairro Japiim, zona sul de Manaus, ao lado do campo da Ulbra, e o atendimento ao público é realizado na Unidade Local de Manaus, localizada na avenida Torquato Tapajós, quilômetro 17 – Santa Etelvina, próximo à barreira da cidade.

Foto: Ivy/Idam