Convocados na 8ª chamada do concurso público de 2018 da Secretaria de Educação passam por integração

Encontro reuniu representantes dos departamentos para informar direitos e deveres dos novos servidores

Os novos servidores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto foram recebidos para uma integração, no Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan), nesta segunda-feira (25/04). Ao todo, 140 concursados, empossados e lotados no último mês, participaram do encontro, que esclareceu os direitos e deveres dos funcionários.

A secretária Kuka Chaves deu as boas-vindas aos novatos, relembrando o trabalho desenvolvido pela pasta nos 62 municípios do Amazonas, e destacou a importância dos servidores nas atividades diárias da Secretaria de Educação.

“Essa é a casa da educação e todos nós chegamos aonde estamos graças a um professor, um pedagogo, e cada um daqueles que fazem o dia a dia da escola. Vocês estão se unindo a uma família de quase 34 mil servidores e iniciando um novo momento em uma rede de 441 mil alunos, que têm a expectativa de garantir o futuro por meio da educação. Vocês estão aqui graças à 8ª chamada feita pelo governador Wilson Lima, que dá apoio incondicional para a educação e vocês vão perceber isso no cotidiano”, destacou Chaves.

Lorena Campos, professora de Química no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM), na zona sul de Manaus, estava há quatro anos esperando para tomar posse no concurso. Agora, ela está há duas semanas no cargo e, pela primeira vez, atuando na educação pública. Ela diz que só tem a agradecer por conseguir ingressar no serviço público.

“A espera só me trouxe mais vontade de querer estar na Seduc, de mostrar o meu trabalho. Estamos muito gratos e vamos fazer um ótimo trabalho para a educação do Amazonas. Comecei a atuar faz duas semanas, e meu planejamento é trabalhar com os alunos do Ensino Fundamental voltado para a Química Experimental, realizada no laboratório, e conquistá-los por meio da experimentação”, entrega a professora.

Programação – Dentre os convocados, há professores, engenheiros, fonoaudiólogos, assistentes técnicos e merendeiros. Durante o encontro, os servidores do Departamento de Gestão de Pessoas informaram e tiraram dúvidas sobre o plano de cargos, estágio probatório, lotação, remuneração e benefícios, dentre outros temas.

A gerente de Admissão e Atenção ao Servidor, Marilene Remígio, explica que esta é a última etapa do processo de admissão dos concursados, na qual é feita a ambientação e eles recebem todas as informações referentes à vida profissional.

“Acho que as pessoas entram com uma ideia de como é o funcionalismo público, e a gente vem com acolhimento para mudar o foco e dar uma real dimensão de como é. Temos aqui servidores que já eram servidores pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS), mas também temos aqueles que saíram da universidade e estão ingressando na Secretaria de Educação, por isso é necessário acolhê-los e ambientá-los”, reforçou Remígio.

FOTOS: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM