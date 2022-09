“Conversei com ele..”; Atacante faz revelação crucial sobre Neymar em sua chegada ao Barcelona

Um dos destaques do Barcelona na temporada, Raphinha vem desde o ano passado ganhando destaque nas páginas dos jornais esportivos da Europa. O jogador que atuava pelos Leeds, na Premier League, teve uma excelente temporada no ano passado e foi, consequentemente, especulado em diversos times.

Os dois cotados para a contratação do jogador era o próprio Barcelona e o Chelsea, porém, um amigo em especial fez com que ele escolhesse o time espanhol: Neymar. O atacante e parceiro de Raphinha na Seleção foi crucial para sua escolha, afinal, o camisa 10 também havia jogador no time Catalão. O Barcelona foi o primeiro time europeu de Neymar, ele saiu do Santos e foi direto para o time do Camp Nou.

O camisa 22 afirmou que na época bateu um papo com o Neymar, e o que foi dito para ele foi essencial na sua escolha. O camisa 10 do PSG, enfatizou ao companheiro que ele estava indo pelo caminho certo ao escolher o Barcelona: “Conversei com Neymar na época sobre essa mudança de Clube. Ele me disse que não iria me arrepender, se fosse ao Barcelona. E ele estava certo.”

🎙 | Raphinha: “Se ganharmos a Liga dos Campeões, vou rastejar de joelhos em campo.” pic.twitter.com/DHXtBIhvuO — 𝘿𝙉𝘼 𝘽𝙇𝘼𝙐𝙂𝙍𝘼𝙉𝘼 🧬🇧🇷 (@dna_blaugrana) September 10, 2022

Raphinha deu continuidade falando que reinou no Chelsea, pois seu sonho era jogar com a camisa do Barça: “Rejeitei o Chelsea porque meu sonho era vestir a camisa do Barcelona. O que me surpreendeu no Clube? Sem dúvida a recepção calorosa dos torcedores, da comissão técnica e dos jogadores, todos estão bem e procurando ajudar os novos jogadores…”

Fonte: Bolavip BRASIL