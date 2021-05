CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO GARANTIRÁ A RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DE HUMAITÁ

As obras de recuperação do sistema viário de Humaitá contemplará a recuperação de grande parte da malha viária em vários bairros do município.

O prefeito Dedei Lobo protocolou nesta sexta-feira (29) na Seinfra, o projeto técnico para a recuperacão das principais ruas de nossa cidade.

O pacote contemplará sargeta, drenagem e meio fio, e deverá custar R$ 21 milhões de reais, após a confirmacao da Seinfra.

O valor do convênio será de R$ 20 milhões do estado e mais R$ 1 milhão da prefeitura de Humaitá, somando um montante total de R$ 21 milhões de reais.

O gestor Dedei Lobo esteve com o secretário estadual de infraestrutura, Eng. Carlos Henrique, onde apresentou todo o projeto de recuperação de nossa ruas que muito em breve, serao aprovadas pelo Governo do Amazonas, para firmar esta importante parceria com o municipio, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Nas ruas da cidade, serão utilizadas dezenas de toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), um revestimento asfáltico de qualidade

De acordo com o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, o Governo do Amazonas vai investir na qualidade dos materiais utilizados para a recuperação do sistema viário de Humaitá e garantir mais qualidade nas obras.

“São materiais resistentes e que garantem maior vida útil nas obras realizadas no estado.

“Estou otimista com a parceria firmada entre Humaitá e o governo do Amazonas, agradeço o apoio do governador Wilson Lima que garantiu a aprovação das obras o mais breve possível! Já fizemos nossa parte agora é só aguardar a aprovação da viabilidade técnica, e darmos sequência o mais célere possível e iniciar as obras, apos sua licitação”. Disse Dedei Lobo.

Humaitá tem uma população superior a 57 mil habitantes.

A cidade atrai investidores de várias partes do Brasil devido a produção primária de grãos e pecuária no sul do estado, o município precisa reforçar sua infraestrutura e o sistema viário para garantir trafegabilidade em sua zona urbana.

O prefeito Dedei Lobo chegou de Manaus com bastante novidade que iremos anunciar durante a semana aqui no seu canal de informação!

