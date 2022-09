“Convencido pela 10 do Zico”; ‘Bomba’ vinda de Paris vaza decisão de Neymar com o Fla e data é divulgada para o “sim” final

Neymar Júnior é um dos jogadores mais midiáticos do futebol mundial. Apesar das polêmicas, o jogador brilhou por onde passou. Santos, Seleção Brasileira, Barcelona e Paris Saint-Germain. O ciclo no PSG parece que está mais próximo do fim, principalmente quando terminar a Copa do Mundo, que acontecerá em novembro, no Qatar.

A novidade em relação ao possível futuro do craque chegou através do site gringo “Tribal Football”. Segundo a notícia divulgada na reportagem, o Flamengo está explorando uma jogada inédita nos bastidores para ter o craque a partir de janeiro. Isso vem movimentando bastante as redes sociais e, como sempre, os rubro-negros estão empolgados.

“O Flamengo está explorando a sensacional perspectiva de trazer o craque do PSG Neymar de volta ao Brasil. Le 10 Sport diz que o Fla está despontando como opção de janeiro para Neymar. O internacional brasileiro foi oferecido ao Manchester City na semana passada antes do fechamento do mercado, enquanto o Chelsea também estava em contato”, disse um trecho da reportagem.

Vale lembrar que Diego Ribas deixará o Flamengo em dezembro, ou seja, a 10 do Galinho Zico estará liberada. Arrasca já deixou claro que deseja permanecer com a 14 por questões comerciais. Assim, se a notícia se confirmar, Neymar pode ser convencido para vestir a 10 tão pesada do Mengão. Marcos Braz já deixou nas entrelinhas que realmente é possível: “(…) Passa uma Copa do Mundo, Neymar ganha uma Copa e fala: ‘Vou morar seis meses no Brasil, em Mangaratiba [cidade do Estado do Rio onde o atleta possui casa], quero jogar no Flamengo…’. Se ele fizer essa movimentação, é possível (…)“, afirmou.

O jogador demonstrou algumas vezes o interesse de vestir o Manto Sagrado. Ele gosta do jeito da torcida flamenguista de vibrar, de lotar o Maracanã e nunca escondeu isso para ninguém. Em um futuro breve isso realmente pode virar realidade.