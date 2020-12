CONTRATOS SOB SUSPEITAS, NO LEGISLATIVO HUMAITAENSE, ESTÃO SENDO APURADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HUMAITÁ

Tramita no Ministério Público de Humaitá, uma denúncia contra o presidente da Câmara municipal. Na denúncia se questiona o direcionamento de licitações superfaturadas, direcionadas com carta convite favorecendo empresa que foi aberta 09 dias antes de ser contemplada generosamente pelo presidente.

A empresa ganhou um contrato de 121 mil reais em 2019 e foi renovado em 2020 com pouco mais de 160 mil reais novamente. Consta relatórios em posse do MP as propostas das empresas participantes da licitação que no papel está tudo direitinho, porém, as duas empresas de fora do município, desconhecem sua participação.

Este suposto esquema de casadinha entre presidência e empresa ganhadora, parecem ocorrer em vários contratos firmados no legislativo municipal, que já foi alvo de diversos questionamentos em rede social sem nunca justificar publicamente seus atos administrativos.

VEJA AQUI A CÓPIA EM QUE AS EMPRESAS QUE CONCORRERAM COM A “ESCOLHIDA” ERAM TODAS DE FORA DA CIDADE, EM UM CLARO SINAL DE SUSPEIÇÃO, TENDO EM VISTA TERMOS DIVERSAS EMPRESAS NESTE SEGUIMENTOS EM NOSSA CIDADE QUE PODERIAM SE HABILITAR, DESDE QUE SOUBESSEM DO OBJETO DESSE CONTRATO

Nesta terça-feira (01) está previsto entrar em pauta o aumento salarial dos vereadores a serem pagos já pelo ‘novo’ presidente que será eleito e escolhido para nova legislatura de 2021 ao final de 2022. Circula pelos bastidores políticos de que o suposto aumento será bastante generoso e pode ter sido acordado ainda nesta campanha eleitoral que transcorreu no último dia 15 de novembro.

Os vereadores Jurunas, aqueles que foram reeleitos, teriam combinado com o atual presidente, Alexandre Perote que esteve candidato a vice-prefeito, que se fosse eleito teria que colocar em votação um gordo aumento salarial que saltaria dos atuais 6 mil reais, para 11 mil e setecentos reais.

O Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, serão notificados e devem acompanhar de perto as prestações de contas do legislativo, observando detalhadamente os cálculos utilizados para o ajustamento salarial de nossos valorosos vereadores que trabalham uma vez por semana em sessão pública, todas as terças feiras. Estamos de olho, e vamos acompanhar tudo bem de perto, porque você, precisa ficar sempre bem informado.