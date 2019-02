Contatos extraterrestres com a Aeronáutica brasileira são tema de palestra em Manaus

_Segredos guardados pela Força Aérea serão revelados por uma das maiores autoridades em assuntos extraterrestres no Brasil, o ufólogo Ademar Gevaerd_

Na próxima quinta-feira, dia 14 de fevereiro, Manaus receberá a palestra “Segredos da Aeronáutica sobre UFOs”, ministrada por uma das maiores autoridades em assuntos extraterrestres no Brasil, o ufólogo Ademar Gevaerd. O evento acontece às 19h, no hotel Blue Tree, na avenida Humberto Calderaro, Adrianópolis.

Durante a palestra, Ademar Gevaerd vai revelar fatos inusitados ocorridos com membros da Aeronáutica brasileira, mas mantidos em sigilo e que, segundo ele, podem a abalar crenças e paradigmas da sociedade sobre o assunto.

O palestrante é editor da maior revista de Ufologia do mundo, a UFO, diretor da Mutual UFO Network ¬(MUFON), uma das mais antigas entidades mundiais no assunto ufológico, e palestrante internacional, já tendo se apresentado em mais de 50 países.

*Especialista* – A amazonense Umaia Ismail, autora do livro “Contatos Extraterrestres na Amazônia”, e promotora do evento, fará uma palestra de abertura na qual abordará a entrada da galáxia em uma região conhecida pela metafísica como Cinturão de Fótons, que segundo ela, ativa o campo eletromagnéticos do planeta e das pessoas, provocando mudanças vibracionais que ao mesmo tempo em que facilitam a entrada de naves extraterrestres na atmosfera, podem provocar dores inexplicáveis pelo corpo, em especial a coluna vertebral, além de emoções exacerbadas, medos, fobias, confusão mental, esquecimentos, e uma série de sintomas aparentemente sem explicação lógica.

Ela também falará de uma técnica voltada para a redução desses sintomas negativos, e dará dicas de como tirar o máximo proveito dessas mudanças.

Além da palestra, será aberto um espaço para aqueles que já tiveram qualquer tipo de avistamento ou contato inusitado relatarem suas experiências, visando a criação de grupos de pesquisa locais.

*Evento -* Na ocasião, além da homenagem a Ademar Gevaerd, haverá venda de livros, revistas, souvenirs temáticos e sorteios. Os ingressos, que variam de R$40,00 a R$70,00 de acordo com a data da compra, podem ser adquiridos no site www.paraisodospresentes.com.br, na categoria eventos, na loja Paraíso dos Presentes, localizada na rua Dr. Moreira, 189, Centro ao lado da importadora Carioca, ou mediante depósito bancário a combinar com a organização do evento pelo whatsapp 92-98127-9383.