Conta do Instagram suspensa? Falha bloqueia perfis e some com seguidores

O Instagram está com uma falha que suspende contas na rede social nesta segunda-feira (31). Segundo relatos na Internet, uma mensagem de que o perfil foi bloqueado está sendo exibida para diversos usuários ao abrirem o aplicativo. Depois que recebem a notificação, essas pessoas tentam recuperar o login, mas não recebem o código de autenticação em dois fatores necessário para entrar. O erro, que foi reproduzido pela redação do TechTudo, parece afetar pessoas no Brasil e no mundo.

O usuários que não foram impactados pela instabilidade que desativa temporariamente o acesso ao Instagram relatam que estão perdendo dezenas de seguidores em questão de minutos. O TechTudo entrou em contato com a assessoria da rede social para entender o problema, mas a empresa não se pronunciou até o momento.

O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, aponta que o problema no Instagram começou por volta das 10h00 da manhã de hoje. Às 10h56, mais de 1,5 mil notificações de instabilidade foram registradas. “Minhas duas contas, pessoal e de trabalho, foram desativadas agora, 31/10/2022. Não está sendo possível recuperar, fica apenas carregando uma página preta”, relatou um usuário no Downdetector. Pelo Google Trends é possível ver um aumento repentino nas buscas na Internet por “conta do Instagram suspensa” e “instabilidade no Instagram hoje”.

No Twitter, usuários criam teorias para tentar entender a instabilidade na rede social. Uma hipótese é que o problema esteja afetando apenas os usuários que não têm a autenticação em dois fatores ativada. Algumas pessoas, no entanto, alegam que têm o recurso de segurança ativo e também foram bloqueadas.

*Texto em desenvolvimento

Fonte: TechTudo