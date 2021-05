Consumo de gás natural avança no primeiro trimestre, no Amazonas

No período, a comercialização do insumo para o segmento industrial obteve o melhor desempenho da série histórica

No primeiro trimestre do ano, o volume médio de gás natural (GN) comercializado pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), concessionária do serviço público de distribuição de GN no estado, alcançou a marca de 4,9 milhões de m³/dia. Mesmo diante do cenário econômico, este desempenho é 4,3% superior ao do mesmo período do ano passado, quando a média foi de 4,7 milhões de m³/dia.

Em se tratando do desempenho dos segmentos atendidos pela Cigás no período, o Industrial teve maior destaque. Foram comercializados em média 142 mil m³/dia, um aumento de 7% em relação aos primeiros três meses de 2020, com registro de 132,6 mil m³/dia. Este também foi historicamente o melhor patamar de venda de GN para o parque fabril local, no comparativo com os trimestres iniciais dos anos anteriores, desde que a Cigás começou a fornecer o insumo para as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), em 2012.

O segmento Residencial também vem ampliando substancialmente a demanda por gás natural. De janeiro a março de 2021, o segmento apresentou crescimento de 190% frente ao trimestre inicial do ano passado em termos de média de volume comercializado, alcançando 827 m³/dia ante a 285 m³/dia em 2020.

Quanto aos demais segmentos, foram registrados os seguintes desempenhos de comercialização do insumo no período: Comercial – 2 mil m³/dia; Veicular – 10,1 mil m³/dia; e Termelétrico – 4,7 milhões de m³/dia. Em referência ao segmento Termelétrico, deve-se registrar que, além de Manaus, também são beneficiados com a geração de energia elétrica a partir do gás natural os municípios de Anamã, Anori, Caapiranga, Coari e Codajás.

A crescente demanda por gás natural no mercado local é reflexo da eficácia do desempenho operacional da Companhia. Este aspecto pode ser comprovado pelos resultados obtidos na última pesquisa de avaliação dos serviços da Cigás, que registrou índice de satisfação dos clientes de 87,71%.

“Partimos da análise da necessidade do demandante para, posteriormente, propor a melhor solução, e assim atuar na oferta de serviço de alta qualidade com foco em nosso cliente”, explica o diretor técnico comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, ao tratar sobre a dinâmica de atuação da concessionária.

Atualmente, a concessionária conta com mais de 5,3 mil unidades consumidoras contratadas. Até março do ano passado, eram 3.031 unidades – um crescimento de 75,7%.

“A Cigás segue empreendendo esforços para ampliar o mercado consumidor no Amazonas. Até 2025, a empresa terá investido R$ 786 milhões, se considerarmos a totalidade dos investimentos já realizados e a realizar, e será abastecido um total de 21 mil unidades consumidoras de gás natural”, frisou o diretor-presidente da Companhia, René Levy Aguiar.

Vantagens do gás natural – Dentre as principais razões apontadas para o aumento da procura pelo insumo está a economicidade proporcionada. Dados de abril disponíveis no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), indicam que, com base no cenário mercadológico local, o uso do gás natural pode gerar economia de 54% para as indústrias, se comparado com outros combustíveis; 47% para estabelecimentos comerciais e 46% em se tratando de residências.

Outro benefício proporcionado pelo consumo do gás natural é o ambiental. Somente em Manaus, a crescente utilização de GN tem representado redução nos índices de poluição provocada pela queima de combustíveis líquidos e de emissão de gases de efeito estufa (metano e dióxido de carbono). Esses dados foram comprovados por meio de pesquisa da Green Ocean Amazon.

Também se deve destacar a mudança da matriz de geração de energia elétrica na capital e nos municípios do interior beneficiados com a produção de usinas termelétricas movidas a gás natural, distribuído pela Cigás.

Segurança – A Companhia possui um Centro de Controle Operacional (CCO) para monitoramento e supervisão da Rede de Distribuição de Gás Natural, que pode ser acionado 24 horas por dia, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados. Disponibiliza ainda o Serviço de Atendimento ao Cliente por meio do número de telefone 117.

Sobre a Cigás – Concessionária de serviço público, a Companhia de Gás do Amazonas atua na distribuição e comercialização de gás natural para os segmentos Termelétrico, Industrial, Comercial, Residencial e Veicular. Até 2025, a estimativa é que a Rede de Distribuição de Gás Natural chegue a 310 quilômetros.

FOTOS: Divulgação/Secom