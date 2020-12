Consultores do Proadi-SUS apresentam resultados de projetos para melhoria da gestão hospitalar no HPS 28 de Agosto

A consultoria do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde (MS), implementou 14 projetos de gestão hospitalar no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de agosto. Os resultados foram apresentados na tarde desta quinta-feira (03/12), pelas consultoras do projeto aos gestores da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

A ação do MS é aplicada pelo Hospital Sírio Libanês e tem como foco a melhoria da gestão hospitalar de unidades de saúde em todo o país. No HPS 28 de Agosto, as ações desenvolvidas tinham como objetivo principal a melhoria da infraestrutura e dos processos assistenciais, visando qualidade e segurança dos serviços ofertados aos pacientes.

A implementação do Proadi-SUS teve início em outubro de 2019, mas o programa precisou ser paralisado no mês de março devido à pandemia do novo coronavírus, tendo retomado as atividades no mês de agosto.

O secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, destacou que os novos métodos foram importantes para iniciar uma mudança de cultura dentro da secretaria e ressaltou o envolvimento dos servidores. “Nossa equipe absorveu o conteúdo, a metodologia, e agora vai dar continuidade e também implantar os outros projetos que precisam ser implantados, a partir de 2021”, disse.

Programa – O Proadi-SUS tem uma série de projetos com diversos hospitais de excelência do Brasil nas áreas de gestão, capacitação, assistencial e de pesquisa. De acordo com a gerente de projetos da consultoria, Carina Pires, foi feita uma série de levantamentos para entender como o 28 de Agosto atuava e quais eram os potenciais de melhoria.

“Das ações implementadas, a gente viu uma série de melhorias voltadas à segurança do paciente, estabelecimento de protocolos para evitar quedas, alguns protocolos prezando pela segurança do paciente. Tem alguns projetos que são mais focados na economia e na parte de infraestrutura da instituição”, ressaltou Carina Pires.

Revisão e análise de contratos, controle orçamentário/financeiro, sustentabilidade, fluxo de atendimento e controle de infecção hospitalar foram algumas das ações desenvolvidas nos projetos. Novos pontos foram identificados pela consultoria, e em 2021 devem ser desenvolvidos pela gestão da unidade hospitalar, com apoio da gestão da SES-AM, com base na metodologia aplicada.

