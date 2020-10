Conselho Estadual do Trabalho aprova por unanimidade Plano de Ação do Sine Amazonas

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), recebeu, na manhã desta quinta-feira (29/10), em uma reunião extraordinária, membros da Comissão do Conselho Estadual do Trabalho, que por unanimidade aprovaram o Plano de ação e Serviços (PAS). A aprovação vai direcionar os trabalhos do Sine Amazonas, com a ampliação de mão de obra, revitalização das estratégias, melhorias no atendimento, orientação e qualificação profissional visando trazer consequências positivas para que a população seja assistida dentro das suas necessidades.

A apresentação do plano sobre a aplicação e destino dos recursos do Governo Federal para a capital e o interior do estado foi feita pela titular da Setemp, Neila Azrak. Ela destacou a necessidade dessa aprovação para que as ações governamentais sejam implementadas. “Somente com o plano aprovado é que poderemos dar continuidade ao nosso trabalho de uma forma mais efetiva para que a população do estado do Amazonas seja beneficiada”, disse.

Foto: Divulgação/Setemp

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo – Carla Santos 98257-1100