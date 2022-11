Conselho Estadual de Saúde realiza segunda eleição suplementar para o triênio 2022-2024

O Conselho Estadual de Saúde do Amazonas (CES-AM) realiza, nesta terça-feira (08/11), a segunda eleição suplementar para vagas remanescentes de conselheiro para o triênio 2022-2024, das 8h às 17h, no auditório Maria Eglandina Nunes Rondon, localizado na sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), na zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o regulamento da eleição, estão disponíveis duas vagas para conselheiros titulares e 23 suplementares para representantes dos segmentos de prestadores de serviço, trabalhadores da saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A posse e o início do mandato dos conselheiros de saúde do Amazonas eleitos, titulares e suplentes, ocorrem no dia 22 de novembro.

As entidades habilitadas a concorrer ao processo eleitoral foram a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Associação Brasileira de Enfermagem (Aben), Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas (Makira-Êta), Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas (Advam) e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

O CES-AM é uma instância deliberativa e fiscalizadora do SUS no Amazonas, composta por 16 membros titulares e 32 suplentes, sendo 25% ocupados por representantes do Governo e Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde; 25% ocupados por representantes de Profissionais de Saúde e 50% ocupados por Representantes de Instituições, Entidades e/ou Movimentos de Usuários.

A resolução do CES-AM com o regulamento da eleição suplementar está disponível no endereço: http://www.saude.am.gov.br/uploads/storage/ces/docs/res/2022_36_22082022080819.pdf.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (92) 98416-3252 ou pelo e-mail [email protected]

FOTOS: Beatriz Braga