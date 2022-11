Conselho Estadual de Saúde realiza posse de novos membros eleitos em eleição suplementar

Os novos membros eleitos para o Conselho Estadual de Saúde (CES-AM) para o triênio 2022-2024 tomaram posse, nesta terça-feira (22/11), no auditório Maria Eglantina Nunes Rondon, localizado na Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), com assinatura do termo de posse e entrega de certificado. Trabalhadores da saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ganharam representantes suplentes na composição do colegiado.

As entidades que tomaram posse foram a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a Associação Brasileira de Enfermagem (Aben), a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas (Advam), a Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas (Makira-E’ta) e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

O secretário executivo de Saúde e suplente do presidente do conselho, Jani Kenta, destacou a importância dos novos conselheiros na composição do CES.

“Nosso objetivo é sempre o fortalecimento do Conselho, para buscar os esforços para melhorar a qualidade dos serviços de saúde no estado. A chegada dos novos conselheiros, êxito das eleições complementares, vem somar a uma gestão integradora e com foco no diálogo e nas demandas da saúde do estado”, assinalou.

Composição

O CES-AM é uma instância deliberativa e fiscalizadora do SUS no Estado, cuja finalidade é o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política estadual de saúde.

O conselho é formado, paritariamente, por 16 membros titulares e 32 suplentes, sendo 25% dos assentos no conselho ocupados por representantes do Governo e Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde; 25% por representantes de Profissionais de Saúde e 50% por representantes de Instituições, Entidades e/ou Movimentos de Usuários.

