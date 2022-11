Conheça o documentário ‘Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo’

Nesta quarta-feira, 16 de novembro, estreou na Netflix o documentário “Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo”, que conta a trajetória do grupo mais influente do rap nacional. Dirigido por Juliana Vicente, a produção mostra a origem e a ascensão dos Racionais MC’s, formado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock.

O longa apresenta cenas inéditas gravadas ao longo dos mais de 30 anos de carreira do grupo, entrevistas exclusivas com o quarteto do rap e além de relatos que reforçam o impacto e o legado dos músicos desde os primeiros shows nas ruas de São Paulo até os dias de hoje.

Antes do lançamento na Netflix, a produção contou com uma exibição única na ‘46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo’, no dia 31 de outubro, na Cinemateca Brasileira, que contou com toda a equipe envolvida no projeto e com os próprios artistas.

Com produção da Preta Portê Filmes para a Netflix, Racionais MC’s tem direção de Juliana Vicente, que assina a produção executiva com Beatriz Carvalho e Gustavo Maximiliano. A direção de fotografia é de Flávio Rebouças, Rodrigo Machado e Carlos Firmino; montagem, por Washington Deoli e Yuri Amaral. A direção de arte da produção é assinada por Isabel Xavier; direção de produção, Camila Abade e Mari Santos.

CONHEÇA A PRETA PORTÊ FILMES

A Preta Portê Filmes foi fundada em 2009 pela diretora, produtora e roteirista Juliana Vicente com foco em produções audiovisuais de relevância social e artística, criando projetos ligados à temática preta, indígena e LGBTQIAP+ desde seu primeiro filme.

Em 2015, Juliana foi convidada a participar do Berlinale Talents. No mesmo mesmo ano, a Preta Portê recebeu quatro prêmios no Festival de Cannes, entre eles o Caméra d’Or, com o filme ‘A Terra e a Sombra’, de Cesar Acevedo, uma coprodução com a Colômbia, Holanda, Chile, França e Brasil.