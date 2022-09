Conheça a possível nova namorada de Neymar que se parece com a Bruna Marquezine

Parece mesmo que Neymar Jr, grande esperança do Brasil, na Copa do Mundo, no Qatar, está de nova namorada. Depois de viver um relacionamento com a modelo Bruna Biancardi, o camisa 10 do PSG e da Seleção Brasileira, está com novo affair.

O possível novo amor de Neymar Jr chama-se Brenda Pavanelli, influenciadora de 25 anos de idade, que mora na grande São Paulo. A influêncer está sendo apontada como possível nova namorada do craque brasileiro, que está solteiro desde seu último relacionamento, com Bruna.

O rumor nasce depois de Brenda acompanhar o jogo do Brasil diante da Tunísia, na última terça-feira, em Paris. Depois do jogo, Brenda teria visitado a casa de Neymar, aumentando ainda mais os rumores de um possível relacionamento.

Pavanelli é natural de Rio Preto (SP), mora na capital paulista há mais de três anos e dedica seu grande tempo sendo influenciadora. Nas redes sociais, Brenda conta que vem de família rica e se gaba por ter os famosos problemas ‘fúteis’. Na web, os fãs do craque não deixaram passar a semelhança física de Brenda com Bruna Marquezine, ex-namorada do craque.

Neymar volta a campo no próximo dia 5, fora de casa, pela Champions League, em jogo contra o Benfica.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil