Concurso Público do Detran encerra dia de provas com mais de 40 mil candidatos em seis municípios do Amazonas

Mais de 40 mil pessoas fizeram as provas do concurso público realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), neste domingo (15/05). As provas aconteceram em Manaus e nos municípios de Eirunepé, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Os gabaritos das provas estarão disponíveis a partir das 20h (horário local) deste domingo, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no link https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/390.

Ao todo, 63 mil pessoas se inscreveram para o certamente, que registrou a ausência de 36% dos inscritos em todo o Estado.

De acordo com o IBFC, não foi registrada nenhuma intercorrência nos 83 locais de provas de Manaus e dos municípios.

Datas – O resultado e a classificação preliminar das provas objetivas ocorrerão no próximo dia 30. E as provas discursivas serão divulgadas a partir do dia 6 junho.

No dia 13 de junho será divulgada a convocação dos candidatos que irão fazer o Teste de Aptidão Física (TAF), que será realizado no dia seguinte (14/06).

Pelo calendário, no dia 20 de junho sairá o resultado preliminar do TAF e das provas de títulos. Também, no mesmo dia, será divulgado o resultado preliminar da perícia médica dos laudos de Pessoas com Deficiência (PCD).

No último dia do mês de junho (30/06), será divulgado o resultado final do concurso, contemplando todos os 183 aprovados.

FOTOS: Lucas Silva/Secom