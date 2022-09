Concurso público da Afeam alcança 2.475 candidatos presentes neste domingo

As provas objetiva e discursiva do concurso público da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), realizadas na tarde deste domingo (18/09), em Manaus, ocorreram na normalidade e alcançaram 2.475 candidatos presentes, o que representa 51% dos 4.868 candidatos inscritos.

O gabarito oficial será divulgado nesta segunda-feira (19/08) e o resultado final, junto à homologação, no dia 8 de dezembro. Os candidatos podem verificar a aprovação no site www.ibfc.org.br

Ao todo, o certame oferta 30 vagas para nível superior nas especialidades de Agronomia, Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Comunicação e Marketing, Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de TI, incluindo vagas para pessoas com deficiência (PcDs). O último concurso público do órgão foi realizado há mais de uma década, em 2009.

Segurança financeira

Entre os candidatos, Lívia Lemos, 42, busca um emprego e melhores condições de sustento para a família. Para a candidata à vaga na especialidade de Administração, o concurso público é uma oportunidade de se estabilizar financeiramente pelo resto da vida.

“É uma vida melhor. Eu estudei e a minha expectativa é de que uma vaga seja minha para que eu possa ter um salário bom para sustentar a família”, explicou.

A remuneração para os novos cargos, que visam reforçar o quadro profissional da agência de fomento, varia de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. O concurso público conta, ainda, com cadastro reserva para as vagas que não forem preenchidas durante o prazo estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador da seleção.