Concurso PM AM: edital terá 1.350 vagas de níveis médio e superior

O edital do concurso para a Polícia Militar do Amazonas (concurso PM AM) terá a oferta de 1.350 vagas divididas entre os cargos de soldado (nível médio) e oficial (nível superior). De acordo com informações do próprio governo, durante anúncio das comissões responsáveis pelo novo edital no dia 19 de julho, a divisão das vagas será a seguinte: 000 vagas para o cargo de soldado;

350 vagas para o cargo de oficial. Concurso PM AM: novo edital

Além da PM AM, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a autorização dos editais para demais forças de segurança do estado.

Foram autorizadas, no total, 2.525 vagas. O prazo para a publicação dos editais, assim como os cargos e divisão das vagas não foram anunciadas.

“Na semana que vem (de 12 de julho de 2021), quando eu assinar a criação das comissões, iremos dar os detalhes de quantas vagas serão para cada força, para Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, para a própria Secretaria de Administração Penintenciária“, explicou Wilson Lima.

Concurso PM AM: quadro de vagas definido

O Decreto de nº 39.560, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, em setembro de 2018, estabeleceu o quantitativo de cargos e vagas disponíveis para o concurso de Policial Militar no estado.

Segundo o decreto, ao todo, serão 681 vagas, sendo 601 para Soldado Combatente, 20 para Oficial Combatente, 20 para Oficial de Saúde, 20 para Cabo Especialista Músico e 20 para Cabo Especialista de Saúde. Os aprovados passam pelo Curso de Formação para o quadro respectivo.

Remuneração atual PM AM



Em 5 de julho de 2018, o DOE do Amazonas trouxe uma nova tabela de remuneração para a carreira de Policial Militar. Na prática se trata de uma nova Lei (4618/18), que altera os dispositivos da Lei nº 3.725/2012.

Os nomeados no próximo concurso serão, portanto, contemplados com uma recente alteração do soldo. Confira abaixo a tabela de acordo com as vagas previstas para o próximo concurso:

Último concurso PM AM



O último certame para Policial Militar do Amazonas ocorreu em 2011, organizado pelo Instituto Superior de Administração e Economia (Isae). À época foram ofertadas 2.473 vagas para os cargos de soldado (2000), oficial (405), oficial de saúde (39) e praça especialista (29).

Vagas Oficial de Saúde PM AM 2011

Confira abaixo as vagas para Praça Especialista

Etapas do Concurso PM AM 2011

O certame para todos os postos era composto por duas etapas. Na primeira etapa, os candidatos passavam por quatro fases:

Fase 1) Exame de Aptidão Intelectual, que cobrava os seguintes conhecimentos, na modalidade Soldado:

Língua Portuguesa

Matemática

Geografia do Brasil e do Amazonas

História do Brasil e do Amazonas

A Fase 2 era composta por Inspeção de Saúde. Na Fase 3, os participantes tinham que enfrentar o Teste de Aptidão Física (TAF) e, na quarta, uma Avaliação Psicológica.

A segunda etapa, por sua vez, dividia-se em outras duas fases. A quinta fase tinha como principal característica o Curso de Formação de Soldado. Por último, na sexta fase, o candidato passava por Investigação Social, Funcional, Cível e Criminal. .

O edital para Oficial de Saúde acrescentava outra fase: Prova de Títulos, na primeira etapa.

Pré-Requisitos dos cargos

Além de passar por um extenso processo de avaliação intelectual, física, psicológica e social, os candidatos a um cargo na PM Amazonas devem se atentar aos requisitos básicos de formação e de porte físico exigidos. No concurso de 2011, as exigências eram as seguintes, de acordo com o cargo.

Pré-Requisito Soldado

Ensino médio completo

Homens (altura mínima de 1,65 m), mulheres (1,60 m)

Idade mínima de 18 anos e máxima de 28

Pré-Requisito Praça Especialista

Ensino médio completo e especialização na área pretendida (quando for o caso)

Homens (altura mínima de 1,65 m), mulheres (1,60 m)

Idade mínima de 18 anos e máxima de 28

Pré-Requisito Oficial de Saúde

Ensino médio completo e especialização superior na área pretendida

Homens (altura mínima de 1,65 m), mulheres (1,60m)

Idade mínima de 18 anos e máxima de 28

Pré-Requisito Oficial

Ensino médio completo e ensino superior

Homens (altura mínima de 1,65 m), mulheres (1,60m)

Idade mínima de 18 anos e máxima de 28

Resumo concurso Polícia Militar do Estado do Amazonas

Concurso: PM AM

PM AM Situação: anunciado

anunciado Cargos: Soldado Combatente, Oficial Combatente, Oficial de Saúde, Cabo Especialista Músico e Cabo Especialista de Saúde

Soldado Combatente, Oficial Combatente, Oficial de Saúde, Cabo Especialista Músico e Cabo Especialista de Saúde Banca Organizadora: a definir

a definir Escolaridade: nível médio e superior

nível médio e superior Número de vagas: 681

681 Remuneração: entre R$ 4,4 mil e R$ 9,1 mil

