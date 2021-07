Concurso PC AM: edital terá 362 vagas e salários de até R$ 20 mil

O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou a divisão das vagas para o novo concurso PC AM (Polícia Civil do Amazonas) e demais forças de segurança do estado.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19/7), durante a cerimônia de entrega de novos equipamentos para a área de Segurança pública.

De acordo com o governador, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

62 vagas para delegado;

62 vagas para escrivão;

200 vagas para investigador; e

38 vagas para perito

Foram autorizadas, no total, 2.525 vagas. O prazo para a publicação dos editais, assim como os cargos e divisão das vagas não foram anunciadas.

“Na semana que vem (de 12 de julho de 2021), quando eu assinar a criação das comissões, iremos dar os detalhes de quantas vagas serão para cada força, para Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, para a própria Secretaria de Administração Penintenciária“, explicou Wilson Lima.

Concurso PC AM está previsto na LDO

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), propôs uma emenda à Lei de Diretrizes orçamentárias do estado para incluir um novo concurso PC AM no orçamento de 2021.

Segundo o deputado, a proposta tem a intenção de atualizar, melhorar e reforçar servidores e agentes públicos por meio de um novo concurso PC AM.

Um novo concurso PC AM é esperado desde 2018, quando a comissão foi escolhida e o processo de escolha de banca até iniciado.

A seleção era esperada para 2019, mas por dificuldades orçamentárias o concurso PC AM foi postergado.

Segundo as indicações daquele ano, a previsão é de 424 vagas, com 62 para delegado, 200 para investigador e 98 para escrivão.

Outras vagas são para perito criminal (27), perito legista (8), perito odontologista (3) auxiliar de perito (16) e padioleiro (10).

Último concurso PC AM

A última seleção para a Polícia Civil do Amazonas foi realizada em 2009, pela banca CETAM. Os cargos trazidos no edital foram os de delegado de Polícia Civil, investigador, escrivão e peritos em diversas especialidades.

A primeira etapa do último concurso PC AM era composta das seguintes etapas:

Provas de conhecimentos gerais e específicos , aferidos por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

, aferidos por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Exames médicos , de caráter unicamente eliminatório;

, de caráter unicamente eliminatório; Prova de capacidade física , de caráter unicamente eliminatório;

, de caráter unicamente eliminatório; Avaliação psicológica , de caráter unicamente eliminatório;

, de caráter unicamente eliminatório; Prova prática de digitação , de caráter eliminatório, para os cargos de Escrivão de Polícia e de Investigador de Polícia

, de caráter eliminatório, para os cargos de Escrivão de Polícia e de Investigador de Polícia Avaliação de títulos,de caráter classificatório.

A segunda etapa do concurso constou no curso de formação profissional, também de caráter classificatório e eliminatório.

Fonte: Direção concursos by: Letícia Teixeira