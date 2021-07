Concurso Detran AM: governo autoriza o primeiro edital do órgão

O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, autorizou a realização do primeiro concurso para o Departamento de Trânsito do estado (concurso Detran AM) no dia 8 de julho de 2021.

Foram autorizadas, no total, 2.525 vagas que serão divididas entre todas as forças de segurança do estado. O prazo para a publicação dos editais, assim como os cargos e divisão das vagas não foram anunciadas.

“Na semana que vem (de 12 de julho de 2021), quando eu assinar a criação das comissões, iremos dar os detalhes de quantas vagas serão para cada força, para Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, para a própria Secretaria de Administração Penintenciária“, explicou Wilson Lima.

Este será o primeiro concurso público para a contratação de servidores no Detran AM. Os cargos do órgão hoje são preenchidos por meio de processos seletivos para temporários e estagiários.

A realização do novo concurso já foi, inclusive, determinada pelo Ministério Público do estado (MP AM).

De acordo com o MP-AM, o órgão Detran AM possui 320 servidores celetistas, com salários que variam entre R$ 1 mil e R$ 23,3 mil, nunca realizou concurso, segundo informações contidas no inquérito civil.

Para o MP, a realização de concurso público torna a contratação de servidores mais transparente. “À parte qualquer digressão de âmbito conceitual, as diferentes formas de emanação do Direito são uníssonas e taxativas quanto à necessidade e aos benefícios decorrentes da realização de concurso público para a seleção de pessoal, na medida em que tal preceito contribui, consideravelmente, com a verificação dos vetores gerais e constitucionalmente expressos de: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, diz a ação.

De acordo com a Lei 97, de 18 de maio de 2007, o Detran AM sequer tem cargos para provimento efetivos. Apenas cargos de comissão. Veja:

Concurso Detran AM

A equipe de jornalismo do Direção Concursos está em contato com o governo do estado para obter maiores detalhes dos possíveis cargos e vagas do novo edital.

Resumo

Situação: autorizado

Vagas: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Nunca teve edital publicado

Fonte: Direção concursos by: Letícia Teixeira