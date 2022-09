O Concurso da Rainha da EXPOHUMA será realizado no dia 17 de setembro de 2022 e será conduzido por empresa com experiência reconhecida no ramo, a qual atenderá os critérios para realização do evento definidos em regulamento próprio.

AGUARDANDO BANNER OFICIAL DO EVENTO

Veja o decreto oficial da XXIII Exposição Agropecuária de Humaitá-EXPOHUMA

Você sabe quem já foi Rainha do Rodeio na historia da EXPOHUMA?