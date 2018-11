CONCURSO DA PRF COM VAGAS PARA O AMAZONAS E RONDONIA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou um concurso público com 500 vagas para policial rodoviário federal. Vinte e três oportunidades são destinadas a candidatos do Amazonas, sendo cinco para candidatos negros e duas para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 9.473, 57, com uma carga de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições começam na próxima segunda-feira (3) pela internet.

Para participar do concurso, o candidato precisa ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ter nacionalidade brasileira ou portuguesa; estar em gozo de direitos políticos, entre outros requisitos.

O profissional que for aprovado no processo seletivo deverá realizar atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional da Polícia Rodoviária Federal.

Vagas

A unidade de lotação do candidato estará vinculada à UF de vaga escolhida no momento da inscrição. O ocupante do cargo de PRF permanecerá preferencialmente no local de primeira lotação por um período mínimo de três anos, exercendo atividades de natureza operacional voltadas ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização de trânsito, sendo a remoção condicionada a concurso de remoção, permuta ou ao interesse da administração.

Inscrições

Os candidatos podem fazer as inscrições até as 18h, pelo horário de Brasília, do dia 18 de dezembro pelo site: http://www.cespe.unb.br/concursos/prf_18. A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até 15 de dezembro.

O edital pode ser conferido neste site. Veja abaixo a listagem de vagas por cada unidade da federação.