Concurso Bombeiros AM: governo autoriza novo edital

O governador do Amazonas anunciou que, na próxima semana, novos concursos públicos para a área de segurança serão autorizados, inclusive um novo concurso Bombeiros AM.

Foram autorizadas, no total, 2.525 vagas que serão divididas entre todas as forças de segurança do estado. O prazo para a publicação dos editais, assim como os cargos e divisão das vagas não foram anunciadas.

“Na semana que vem (de 12 de julho de 2021), quando eu assinar a criação das comissões, iremos dar os detalhes de quantas vagas serão para cada força, para Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, para a própria Secretaria de Administração Penintenciária“, explicou Wilson Lima.

Recentemente, decreto aumentou o quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Documento foi assinado em março. O texto amplia o Quadro de Pessoal em mais de 80%, por meio de Quadro de Distribuição de Efetivo (QDE).

Anteriormente, o Quadro de Distribuição de Efetivo contava com 2.429 homens. O decreto ampliou o número para 4.483 vagas, aumentando a projeção do efetivo.

Além da realização de um novo concurso Bombeiros AM, o decreto permitiu a distribuição de pessoal pelas regiões do interior, além de postos na capital e abertura de novas unidades do bombeiro militar nos 51 municípios.

Loading...

“O efetivo dos Bombeiros passará para mais de 4 mil homens, o que possibilitará, principalmente, a instalação de novos postos dos Bombeiros no interior do estado, porque o maior problema que nós temos hoje é efetivo e, com isso, nós poderemos fazer uma distribuição melhor, dando uma atenção melhor ao interior do estado”, declarou o secretário de Segurança Pública, Louismar Bonates, na época.

Resumo concurso Bombeiros AM

Situação : anunciado

: anunciado Cargos : Soldado e Oficial

: Soldado e Oficial Vagas : a definir

: a definir Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Salários : até R$ 8 mil (após formado)

: até R$ 8 mil (após formado) Último concurso : 2009, Cetam/Copec

: 2009, Cetam/Copec Link para o último concurso

Salários e requisitos

Atualmente, para ingressar no Corpo de Bombeiros no próximo concurso Bombeiros AM é preciso estar atento para os requisitos como:

Ensino Médio Completo (Soldado)

Ensino Superior Completo (2º Tenente – conforme último edital)

Ter habilitação nas categorias B, C, D ou E até a data de matrícula no Curso de Formação.

Ter idade mínima de 18 e máximo 37 anos para: 3º Sargento, Cabo e Soldado

Ter idade mínima de 18 e máximo de 40 anos para 2º Tenente

Conforme a última lei que trata da remuneração, durante o curso de formação, o Aluno-Soldado receberá o valor de R$1.256,86, já o Aluno Oficial, o valor de R$3.713,46.

Após o curso de Formação, salários podem chegar até a casa dos R$ 8 mil. Conforme Folha de Pagamentos, salários de soldado giram em torno de R$8.429,57, enquanto Cabos recebem por volta de R$6.327,78 e sargentos, R$7.762,00.

Fonte: Direção concursos by: Letícia Teixeira