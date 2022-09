Hoje prefeito do município esteve reunido no Parque de Exposições Dr. RENATO GONÇALVES para entregar equipamentos para as lideranças indígenas Tenharin, para benefício das comunidades, através da articulação da secretaria municipal para os povos indígenas 👆🏻

Para o gestor que criou a primeira secretaria municipal indígena do interior do Amazonas, a gestão pública deve trabalhar para todos de forma igualitária, sem restringir o acesso as políticas públicas aos irmãos indígenas.