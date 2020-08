Comprador de castanhas de Humaitá, foi assassinado enquanto dormia em sua embarcação

Uma tentativa de assalto ocorrida por volta de 01h00 da manhã próximo a Comunidade de Taboleta na margem do rio Madeira vitimou o comprador de castanha Valdenir de Oliveira durante estar dormindo em sua embarcação, aportada nas margens do rio Madeira.

*VERSÃO*

Relatos em áudio enviados a nossa redação afirmam que, o proprietário da embarcação que comprava castanha no beiradão, era conhecido em nosso meio popular como “GARANTIDO” e que durante o momento em que foi atacado, pela madrugada, o mesmo estaria dormindo em rede com mosquiteiro, quando foi surpreendido por um elemento não identificado, encapuzado que desferiu 05 facadas por cima do mosquiteiro, acertando por três vezes a vítima. Logo em seguida o suposto assassino pulou na agua desaparecendo do local.

O áudio reporta ainda que, “Garantido” agonizou ferido por cerca de 05 minutos mais ou menos, e após perder bastante sangue faleceu no local. Uma equipe de buscas foi enviada ao local do fato e já está chegando a qualquer momento em nossa cidade. Fato triste, pois, “Garantido” trabalhou muito para realizar seu sonho de ter seu próprio negócio, após trabalhar por dezenas de anos como empregado neste mesmo seguimento, de compra de castanha.

O corpo deverá ser velado em sua residência, no bairro de Santo Antônio, mais informações, atualizaremos aqui no seu canal de informação!