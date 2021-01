Comitê unifica estratégia de enfrentamento ao novo coronavírus no Amazonas

Representantes da saúde do Governo do Estado e do Município reuniram-se, nesta quinta-feira (07/11), com as equipes do Governo Federal para alinhamento das estratégias de enfrentamento do recrudescimento do novo coronavírus (Covid-19) no estado.

O encontro, realizado na sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), contou com a participação de especialistas da Força Nacional de Saúde e do Hospital Sírio Libanês, que, juntos com a SES-AM e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus), irão compor o Comitê de Gerenciamento de Crise integrado pelos três níveis de governo.

O objetivo principal do encontro é a integração das ações, com foco no fortalecimento da atenção primária e na definição dos fluxos e protocolos de atendimento na rede pública de saúde. A missão principal é organizar a rede de forma que os pacientes sejam direcionados no tempo certo ao lugar certo.

O Governo Federal está apoiando o Estado e o Município de Manaus com equipamentos e medicamentos. Na quarta-feira (06/01), chegaram a Manaus mais 78 respiradores, num total de 228 entregues nos últimos dois meses para ampliação de leitos.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM