COMITÊ DE COMBATE A CORRUPÇÃO NO AMAZONAS, REPRESENTAM CONTRA DEPUTADOS QUE DISTRIBUÍREM CESTAS BÁSICAS COM SUAS FOTOS

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção encaminhou na sexta-feira, 11, representação ao procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues Nascimento Júnior, contra os deputados Adjunto Afonso (PDT), Sinésio Campos (PT), Saullo Viana (PTB) e Cabo Maciel (PL) por distribuição de cestas básicas com suas imagens e nomes impressos nas sacolas, contrariando o princípio constitucional da impessoalidade na administração pública.

Na representação, o Comitê diz que no dia 6 de maio foi divulgado na imprensa local que o Governo do Amazonas repassou para a Adeam (Associação dos Deputados e Ex-deputados Estaduais do Amazonas) R$ 2.882.624,00 para compra e distribuição de cestas básicas às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social causada pela pandemia da Covid-19.

FONTE: AMAZONAS ATUAL