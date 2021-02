Comissão Intergestores Bipartite aprova ações referentes à pandemia do novo coronavírus

Entre os temas pactuados está a deliberação de leitos de suporte ventilatório para atendimentos de pacientes em 11 municípios do interior do Amazonas

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas (CIB) se reuniu, virtualmente, na segunda-feira (22/02), para deliberar sobre ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Entre os temas discutidos e pactuados está a habilitação de leitos de suporte ventilatório para atendimentos de pacientes com Covid-19 em 11 municípios do interior do Amazonas – Autazes, Barreirinha, Canutama, Careiro Castanho, Lábrea, Pauini, Parintins, Tapauá, São Sebastião do Uatumã, Silves e Urucará.

Esta foi a 257ª Reunião Ordinária da CIB, ocasião em que também passaram pela plenária decisões ad referendum, a maioria relacionada a ações de enfrentamento à Covid-19. Ad referendum são decisões adotadas em situações de excepcionalidade que, pela necessidade urgente, não passaram pelo pleno da CIB e precisam ser convalidadas pelo colegiado.

Entre as ações aprovadas está a convalidação do Plano Executivo de Contingência Estadual para o Recrudescimento do Novo Coronavírus, apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Foi discutida e aprovada a proposta de ampliação de leitos no Hospital Francisca Mendes. A proposta da SES-AM visa implantar 10 leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e 14 leitos nas Unidades de Cuidado Intermediário (UCI) adulto na unidade.

O colegiado também deliberou sobre a implantação, no hospital referência em tratamento de doenças cardíacas, de um novo equipamento de hemodinâmica, para a ampliação da oferta de exames e procedimentos de alta complexidade, cardiovascular e endovascular.

Também foi aprovada a doação de um aparelho de tomógrafo para o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e um segundo para o Hospital Regional de Tefé.

A CIB é o colegiado que reúne representantes da Secretaria Estadual de Saúde e das secretarias municipais de Saúde para pactuação entre gestores de ações operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Estavam presentes no encontro o secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo; o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas, Franmartony Oliveira; e outros representantes da área da Saúde do Estado e dos Municípios.

FOTOS: Divulgação/SES-AM