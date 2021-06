Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde da FVS-AM reúne com unidades públicas e particulares

A Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (Ceciss/FVS-AM), nesta sexta-feira (25/06), reuniu com as equipes de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de todas unidades de saúde públicas e particulares na capital. O encontro ocorre de forma mensal, na sede da FVS-AM, e os grupos são divididos em duas turmas, para evitar aglomerações, seguindo as medidas de prevenção contra a Covid-19.

Durante a reunião, foi apresentado o cenário epidemiológico de ocorrências de bactérias multirresistentes em serviços de saúde dos anos de 2019, 2020 e início de 2021. Outros tópicos abordados foram as medidas de prevenção para evitar as infecções, como lavagem das mãos; o uso racional de antibióticos e investigação identificação de surtos, para aplicar medidas de controle, quebrando a cadeia de transmissão.

Para a coordenadora do Ceciss/FVS-AM, Evelyn César, os encontros técnicos são importantes para fortalecer a vigilância em CCIH.

“O objetivo é trocar experiências, pensar em melhorias e entender como as unidades de saúde estão agindo”, explica Evelyn.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui buscar melhoria contínua das estruturas das CCIHs do Estado do Amazonas, coordenado pela Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços (Ceciss/FVS-AM).

FOTO: Kássio Moraes/FVS-AM