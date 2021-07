COMISSÃO DE ENFRETAMENTO COVID-19 SE REUNIU EM HUMAITÁ E NOVAS MEDIDAS FORAM TOMADAS

O Prefeito iniciou a reunião explicando que este comitê deliberaria as novas medidas para a contenção e não disseminação da contaminação por COVID19 diante do quadro atual apresentado de redução do índice de contaminação.

Foi pontuado a necessidade de adotar medidas específicas de incentivo à vacinação, diante do evidente benefício com o advento da vacinação.

Dedei Lobo explicou a necessidade de retornar as aulas no âmbito da rede municipal e estadual de ensino, diante da vacinação vigente.

A representante da escola Betel ressaltou a necessidade de retornar as aulas presenciais, diante dos prejuízos causados às crianças e adolescentes que estão sendo prejudicadas até no aspecto emocional.

A Coordenadora da SEDUC ressaltou que as aulas na rede estadual iniciaram no formato híbrido em maio/21 com perspectivas de retornar integralmente de forma presencial.

Destaque para o retorno da prática de esportes coletivos, como futebol de campo e sintético, sem torcida, com a presença reduzida de até 20 pessoas nos locais. Retorno dos campeonatos e suas modalidades.

Extensão dos horários de funcionamento de bares e conveniências, agora até meia noite.

Retorno às aulas na rede municipal de ensino após a aplicação da segunda dose de vacinas nos educadores.