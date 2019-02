Comissão de defesa ao menor contará com Blitz contra a pedofilia e trabalho infantil

Em seu novo mandato, agora como deputado estadual, Álvaro Campelo (PP), após reunião, na tarde de quarta-feira (06) com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PSD) e os demais deputados estaduais, foi eleito como Presidente da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e adolescentes e jovens, neste novo biênio 2019/2020.

O parlamentar compõe o bloco independente na Aleam. O novo desafio do parlamentar estadual, envolvendo: crianças, adolescentes e jovens, abre margens para endurecer a fiscalização aos direitos dos menores e garantir um futuro promissor para os jovens.

Segundo o deputado estadual, Álvaro Campelo (PP), a Comissão da Proteção e defesa para a criança, adolescente e jovens, propõe discutir e criar diálogo com os conselhos tutelares. “A minha primeira reunião, como conselheiro, será reunir todos os Conselhos Tutelares para saber e indentificar as dificuldades, propor projetos a favor dos menores e a juventude. Vamos também agir com blitz para inibir a prostituição, trabalho e pedofilia infantil.”, disse o Álvaro.

A trajetória política do parlamentar estadual do PP, teve resultados importantes quando foi vereador por duas vezes, na cidade manauara. Esteve como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), criando o PROCON Manaus, Lei do Troco e Lei do Diploma.

Além desta Comissão voltada para promoção e defesa da criança, adolescente e jovem, que passará a ser presidida pelo deputado estadual, Álvaro Campelo (PP), também foi eleito como vice-presidente na Comissão de Obras Públicas que, passará ser presidido pelo deputado estadual, Berlamino Lins (PP).

Para o parlamentar, a sua participação na Comissão do Direito do Consumidor, só agrega na continuidade do seu trabalho de fiscalização e, na luta do direito da população. “O meu dever é garantir que o povo seja ouvido e ter resultados. O direito do consumidor não é apenas uma bandeira, é a forma de exigir que a Lei seja de fato executada. É uma honra compor essa comissão no nível estadual, tenho certeza que ao lado de Berlamino, vamos fazer um excelente trabalho em ação conjunta.”, afirma Campelo.

O Álvaro Campelo também foi convidado a ser membro das comissões do Direito do Consumidor, presidido pelo deputado estadual João Luiz (PRB) e Segurança Pública, presidido pelo deputado estadual, Cabo Maciel (PR).