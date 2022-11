Começa montagem do ‘Mundo Encantado do Natal’ no Largo de São Sebastião

A Central Técnica de Produção (CTP) José Carlos Viana Marques (Zezinho), na Cachoeirinha, está a todo vapor na produção da decoração e cenografia do “O Mundo Encantado do Natal 2022”. A montagem da decoração do Largo de São Sebastião, no Centro, uma das mais esperadas da capital, iniciou no domingo (20/11) e será inaugurada no sábado (26/11), com a tradicional contagem regressiva para as luzes do Natal.

Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), a programação natalina vai trazer a magia do período com apresentações musicais, teatrais, exposições, entre outros.

O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca que as atividades movimentam a economia local onde serão realizadas as ações, além de levar oportunidades de trabalho para os trabalhadores da cultura no estado. O roteiro natalino da Secretaria acontece também no interior e em diversos bairros da capital.

“A CTP da Secretaria conta com equipes de técnicos e produtores, talentosos, que fazem esse evento acontecer e levam a magia do Natal à nossa população. Nesse ano, esperamos triplicar esse número do ano passado, alcançando 1,8 mil postos de trabalho diretos. Claro que os fazedores de cultura, como costumo chamar os trabalhadores do ramo, geram outros postos indiretos que ajudam a aquecer a economia. Isso é muito positivo”, avalia o secretário.

O escultor e pintor Mizael Costa, um dos responsáveis pela execução do projeto deste ano, conta que os preparativos para a decoração do Natal aumentam a cada dia, por isso a geração de novos postos de trabalho se faz necessária.

“Começamos a perceber essa necessidade conforme a demanda vai aumentando. E como sempre a cultura gera oportunidades de trabalho para as pessoas que tanto nos ajudam, da criação até a montagem final no Largo”, conta Mizael. “É uma demanda que vem crescendo a cada ano, e a gente consegue atender e ajudar mais pessoas com a economia criativa, graças ao nosso governador e ao secretário que se empenham a fazer sempre o melhor”.

Festejo de Natal

“O Mundo Encantado do Natal” deste ano foi pensado como um grande presente, com uma decoração alegre e lúdica para o público. Dentro da cenografia, as tradicionais luzes e os enfeites no entorno do Largo de São Sebastião, bem como a própria árvore de Natal, estarão mais coloridas.

O secretário Marcos Apolo Muniz lembra que a edição do ano passado foi um sucesso para o público que visitou e prestigiou o Largo de São Sebastião. Segundo ele, o grande desafio é presentear a população com o símbolo natalino de esperança.

“O Natal de 2021 virou uma marca, um dos lugares mais fotografados do Norte do país, viralizou nas redes sociais, emocionou as pessoas”, recorda. “Nossa meta é que a gente consiga encantar ainda mais o público neste ano”, finaliza o secretário.

FOTOS: Amanda Brasil e Grego Kellaris/Secretaria de Cultura e Economia Criativa