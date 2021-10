COMBATE AO CRIME AMBIENTAL NA AMAZONIA É PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

O Ministério da Justiça e Segurança Pública através da Portaria n.º 449 – Autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, nas ações de proteção ambiental nas áreas de atuação do ICMBio, com ênfase no combate ao desmatamento, extração ilegal de minério e madeira, invasão de áreas federais e combate aos incêndios na vegetação, em caráter episódico e planejado, por mais noventa dias, no período de 9 de outubro de 2021 até 6 de janeiro de 2022.

Segundo o Ministério, o objetivo da medida é dar apoio à Polícia Federal (PF) na chamada Operação Sentinela, que visa a coibir o tráfico de drogas, de armas, entrada de produtos ilícitos, saída irregular de riquezas e nos casos em que forem detectadas práticas criminosas nas regiões.

Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite – PSD/AM