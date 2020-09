COMANDO MILITAR REALIZA “OPERAÇÃO AMAZONIA” EM HUMAITÁ

Esta ação é inédita no município.

O Batalhão Cacique Ajuricaba é o anfitrião de uma super operação de treinamento militar. Coordenado pelo Comando Militar da Amazônia, 800 homens estão em nossa cidade em treinamento de guerra real entre axercito vermelho versus exército azul.

A Operação Amazônia esta acontecendo em todo o estado do Amazonas, com a participação de 3.300 militares. Participamos de uma coletiva no 54°BIS onde entrevistamos o general 04 estrelas Theofilo comandante do CMA.

