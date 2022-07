para a instituição policial do sul do Amazonas, o comandante geral da PM Cel. VINÍCIUS fez entrega de armamento moderno e 06 viaturas traçadas novas na Orla de Humaitá.

Em um dia emblemático para a instituição policial do sul do Amazonas, o comandante geral da PM Cel. VINÍCIUS fez entrega de armamento moderno e 06 viaturas traçadas novas na Orla de Humaitá.

A solenidade teve a presença dos policiais militares do 4° BPM que atuam no sul do Amazonas, e do novo grupamento militar ambiental que passará a atuar no município.