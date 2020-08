Comandante da PM lidera caçada a autores de atentado contra policiais em Nova Olinda

MANAUS – O coronel Ayrton Norte, comandante da Polícia Militar do Amazonas, lidera grupo que busca autores de atentado contra policiais no município de Nova Olinda do Norte (a 134 quilômetros de Manaus). O 3° sargento Manoel Wagner Silva Souza e o cabo Márcio Carlos de Souza foram mortos na noite dessa segunda-feira, 3, durante um ataque de grupo criminoso.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, Ayrton Norte está em uma área de floresta de difícil acesso sem comunicação.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os policias do COE (Comando de Operações Especiais) e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar realizavam ação no município quando foram alvos de um ataque no Rio Abacaxis.