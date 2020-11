Com votação expresiva, Hélio Camurça é eleito vereador em Lábrea

Eleito vereador com a terceira maior votação de LÁBREA (659 votos), o empresário Hélio Camurça, do REPUBLICANOS, garante que irá corresponder aos anseios da sociedade e terá uma conduta totalmente voltada para os interesses da coletividade.

Para começar, ele espera uma participação mais efetiva da população nas decisões do Legislativo e quer dar condições para que isso possa ocorrer.

*“A população de LÁBREA, que pagará o nosso salário, tem o direito de conhecer melhor o nosso trabalho e, se não pode estar presente às sessões, temos de criaremos mecanismos para que elas tenham informações sobre as nossas decisões”*, falou à reportagem do Acrítica de Humaitá.

Hélio Camurça, agradece ao eleitorado labrense pela confiança e reafirma que todas as decisões e discussões de interesse da coletividade ocorridas na Casa de Leis, tomará o cuidado e o respeito em ouvir e compartilhar com todos a melhor decisão. Hélio Camurça entende que com as informações cada dia mais veloz na internet, nosso legislativo deve acompanhar as plataformas digitais e deixar o legislativo ainda mais acessível ao povo. Hélio relatou ainda que, dará uma atenção da imprensa local aos trabalhos dele e de seus pares.

*PARCERIA*

A partir de janeiro, Hélio Camurça vai dividir seu trabalho e suas decisões com o prefeito Gean Barros por entender que, os poderes devem ser harmônicos e voltados para o interesse dos que mais precisam, e ver em Gean Barros e Mabí Canizo parceiros que querem o bem de seu município. O agora vereador eleito, se despediu dizendo que, vai colaborar com todos os seus colegas do legislativo para que juntos, possam fazer boas ações que, possam chegar até os principais interessados que é justamente o povo!

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*