Com recursos do Governo do Amazonas, reforma de mercado municipal no Educandos é concluída

Mercado Municipal Dr. Jorge de Moraes é o primeiro a ser concluído do pacote de obras de reforma de 30 feiras, em Manaus

Com recursos do Governo do Amazonas, a reforma do Mercado Municipal Dr. Jorge de Moraes, no bairro Educandos, zona sul da capital, foi concluída. Esse é o primeiro de 30 mercados e feiras que estão sendo reformados, por meio de um convênio firmado entre o Estado e o município. O pacote de obras é da ordem de R$ 25 milhões, sendo R$ 24,3 milhões de recursos do Estado e R$ 496,1 mil de contrapartida da prefeitura.

“Essa é uma parceria importante que o nosso governo firmou com a prefeitura. Nós estamos devolvendo a dignidade a essas pessoas que trabalham nessas feiras e mercados, ao reformar esses espaços que há muito tempo não passam por obras. Com isso, a gente também espera atrair novos clientes para dentro das feiras de Manaus”, destacou o governador Wilson Lima.

Os convênios estão sendo executados por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

“Com os convênios firmados com os municípios, o Governo garante apoio na execução de obras que vão ajudar as prefeituras a fazerem mais e melhor pelas cidades. O Estado repassa os recursos e os municípios fazem as obras”, destacou o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo.

No caso de Manaus, a revitalização das feiras e mercados, conforme destaca Campêlo, contribui para o desenvolvimento social e econômico da cidade e para o bem-estar da população.

Entregue na terça-feira (06/12), o tradicional mercado de Educandos é o primeiro do pacote específico para a reforma de feiras em Manaus a ser concluído. O espaço, que não passava por manutenção há quase duas décadas, recebeu serviços na cobertura do prédio, revestimento, piso, troca de esquadrias, aparelhos e metais, pintura interna e externa e comunicação visual. O valor empregado na obra foi de R$ 147 mil.

As reformas avançam em todas as zonas da capital e garantem ambientes mais dignos para os feirantes e a população. Além do Mercado Dr. Jorge de Moraes, o pacote de reformas contempla as três grandes feiras de Manaus – Manaus Moderna, Feira Municipal da Banana e Feira Municipal da Panair, na zona sul. Feiras de bairros tradicionais também estão contempladas. É o caso das feiras da Japiinlândia e do São Francisco.

Na zona norte, estão no pacote as feiras do bairro Mundo Novo, a Feira Municipal Padre Rogério Ruvoletto, em Santa Etelvina, e a Feira Municipal do Nova Cidade.

Na zona leste estão no cronograma as reformas da Feira Municipal Armando Mendes, Feira Municipal Coberta Jorge Teixeira, Feira Municipal do Coroado e Feira do Porto da Ceasa.

Na zona oeste serão reformadas as feiras municipais do Produtor do Santo Antônio, do São Jorge e Dorval Porto, no bairro Nossa Senhora das Graças, além da Feira Modelo da Compensa, a Feira do Quarentão e o Mini Shopping (NAC), ambos na Compensa. Na zona centro-oeste, a Feira Municipal do Alvorada 2.

Também estão sendo contempladas a Feira do Polivalente, Feira Municipal do 40, da Banana (Eduardinho), Feira Municipal João Sena e mais duas feiras itinerantes.

FOTOS: Tiago Corrêa / UGPE