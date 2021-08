Com palestra magna, Governo do Amazonas inicia projeto de formação voltado a profissionais da Educação do interior

O Trilhas do Saber integra o programa Educa+Amazonas, lançado no final do mês de julho

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, inicia, nesta sexta-feira (06/08), a execução do projeto Trilhas do Saber, que integra o programa Educa+Amazonas, lançado no último mês e que vai injetar R$ 400 milhões em iniciativas voltadas às redes públicas de Educação do Amazonas. Para marcar a estreia, será realizada uma palestra magna, às 14h, com a doutora Lilian Bacich, a ser transmitida ao vivo via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam).

O bate-papo com a doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano é voltado a professores, pedagogos, gestores e demais profissionais da rede de ensino estadual. A palestra magna poderá ser acompanhada pelo Canal do Professor, no app Aula em Casa; no canal 20.4, na TV Tiradentes; e ainda no canal do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), no YouTube, pelo link https://bit.ly/3jbezze.

“A palestra magna representa um momento de acolhimento e preparação para os nossos profissionais da Educação. É o ponto de partida para o grandioso projeto que é o Trilhas do Saber, que potencializará a qualificação dos servidores docentes, não docentes e equipes gestoras, por meio de oficinas, minicursos e palestras”, afirmou a secretária de Educação em exercício, Kuka Chaves.

De acordo com a diretora do Cepan, Ana Lucena, o projeto Trilhas do Saber incentivará os profissionais da Educação a novas práticas pedagógicas: “Este é um momento muito significativo para a Educação do Amazonas, pela dimensão geográfica que o projeto vai alcançar nos espaços educacionais do estado, suprindo as necessidades de formação continuada para profissionais e oportunizando momentos que possam fomentar movimentos de ação-reflexão-ação de cada ator educacional, sobre seu cotidiano pessoal e profissional, em seu lugar amazônico”.

Loading...

Ao todo, o Trilhas do Saber deverá atender cerca de 15 mil servidores da Educação, das redes estadual e municipais de ensino. O projeto contará com o Cepan sendo responsável pelo planejamento e organização pedagógica das ações formativas do Trilhas do Saber e ainda com a parceria do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Sobre o projeto – Contemplando o eixo de qualificação e reconhecimento dos profissionais da Educação do Educa+Amazonas, o projeto Trilhas do Saber vai proporcionar aos servidores da rede estadual de ensino momentos formativos considerando a área de atuação.

Desta forma, o Governo do Amazonas vai potencializar a qualificação dos profissionais docentes, equipe gestora e não docentes, por meio de oficinas, minicursos e palestras ministrados por formadores especializados, a fim de possibilitar momentos reflexivos sobre sua atuação profissional de forma eficiente.

Serão realizadas atividades formativas em todos os municípios do interior levando a “caravanas da formação” aos profissionais de educação de todos os municípios.

FOTOS: Divulgação/Seduc-AM