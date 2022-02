Com o apoio do Governo do Amazonas, indígenas realizam amostra da “Cachaça do Índio” nesta quinta-feira (10/02)

A atividade será, das 14h às 17h, na sede do Centro do Empreendedor Yandé Muraki

Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio, o Centro do Empreendedor Indígena Yandé Muraki, irá realizar nesta quinta-feira (10/02), a exposição da cachaça artesanal do índio. Com o objetivo de atrair e disseminar o produto criado a partir de ingredientes regionais, a ação será das 14h às 17h na sede do Yandé Muraki, localizada na rua Monsenhor Coutinho, 129, zona sul de Manaus.

Para o diretor-presidente da FEI, Zenilton Mura, a exposição tem a oportunidade de levar a cultura indígena para toda a sociedade.

“Nossos parentes merecem o máximo de reconhecimento por toda a sua criatividade para espalhar a cultura dos nossos povos. A ocasião é uma ótima maneira de atrair os mais diversos públicos e também chamar a atenção de pessoas do exterior que também possam investir nos seus produtos naturais”, comentou.

A exposição da “Cachaça do Índio” irá contar com apresentações artísticas feitas por indígenas de diversas etnias, além de também colocar em amostra os artefatos artesanais, tais como colares, pulseiras, materiais de decoração e também livros que exaltam a cultura indígena do Amazonas.

De acordo com o organizador e responsável pelo espaço, Yuri Sateré, há o interesse de compradores de outros estados e países para avaliar a cachaça e realizar uma compra considerável do material.

“Quando fizemos o anúncio da amostra da nossa cachaça artesanal, houve o interesse de empresários e donos de estabelecimentos para comprar o nosso produto. Por isso, os parentes se empenharam na produção para que nossas vendas sejam boas e assim garantir mais o interesse do público”, disse.

Yandé Muraki – O projeto, mantido pelo Governo do Amazonas, dispõe de uma diversidade de artesanatos feitos por variadas etnias. O Centro do Empreendedor Indígena Yandé Muraki fica localizado na rua Monsenhor Coutinho, 129, zona sul de Manaus e funciona de segunda a sábado nos horários de 8h às 17h.

FOTOS: Amaury Moraes/FEI