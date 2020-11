Com mais de 218 mil votos, David segue para o 2° turno contra Amazonino

David surpreendeu e terminou o primeiro turno praticamente empatado com o primeiro lugar com uma diferença de 1,55%

Com 218.929 mil votos, o candidato à Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), segue para a disputa do segundo das eleições deste ano como o favorito para ocupar a cadeira de prefeito da capital. Ele teve 22,36% dos votos válidos nas urnas neste domingo (15) e, com a soma de apoios, pode superar Amazonino Mendes (Podemos) no novo pleito, que está marcado para o dia 29 de novembro.

A diferença apertada de 1,55% entre David de e o primeiro colocado confirmam o desgaste de Amazonino, que teve 234.088 mil votos e não alcançou nem de longe as pesquisas menos otimistas que apontavam em com 28%.

O candidato da coligação Avante Manaus acompanhou a apuração dos votos em sua casa, no Morro da Liberdade, ao lado do seu vice-prefeito, Marcos Rotta (Democratas), além de apoiadores e membros de sua equipe. Em entrevista coletiva à imprensa, o candidato disse que a partir de agora, vai por em prática seu planejamento para o segundo turno.

“Manaus vai ser uma cidade melhor para se viver. Nós estamos no segundo turno e vamos debater ideias e propostas para a cidade. Já tenho planejamento, estratégia e estou pronto para executar nessa nova etapa. Os números foram surpreendentes e comprovaram a necessidade que os manauaras têm de mudança. De ter um prefeito com mais do que promessas. Nós seremos, eu é o Marcos Totta, prefeitos de compromissos com a cidade de Manaus. As urnas referendaram esse sentimento e nós não vamos desapontar a nossa cidade”, afirmou David.

O ex-governador do Amazonas adiantou, ainda, seus planos sobre possíveis apoios para a disputa pelo segundo turno e disse que com um tempo igual de televisão, ele poderá alcançar ainda mais os eleitores. “Eu quero o apoio e o voto de todos os eleitores e de todos os candidatos. Com relação a apoio ainda vamos analisar, essas possíveis serão tratadas a partir de amanhã. Fora isso, sinto que a população entendeu os nossos projetos e propostas que vamos discutir para Manaus”, completou o candidato do Avante.

Apesar do número positivo e a alta rejeição de seu adversário, David disse que não é momento para cantar vitória, mas sim de trabalhar ainda mais e reforçar suas propostas. O ex-governador ainda disse que, se eleito, sua gestão será diferenciada, com a participação ativa da população, incluindo os moradores nas tomadas de decisão nas ações da Prefeitura para os bairros de Manaus.

“Eu sou do povo e vou governar para o povo. É quem está nas ruas, vivendo as dificuldades que mais sabe do que seu bairro precisa. Sem nenhum cacique político me apoiando, nem empresários, eu posso fazer uma administração limpa e totalmente focada em solucionar os problemas da população”, disse.

Pesquisas apontaram

As três últimas pesquisas de intenção de votos, antes do primeiro turno das eleições municipais, divulgadas na última sexta-feira (13), já previam um segundo turno com David Almeida. Os estudos do Instituto Pontual, DMP e Perspectiva mostraram números similares.

As pesquisas realizadas ao longo da semana por vários institutos confirmam que as chances de vitória de David no segundo turno da disputa são reais, quase sem rejeição, apenas 3%. Na pesquisa Ibope, divulgada nesta quinta-feira (13), em cenário de segundo turno, o candidato da coligação Avante Manaus registrou 46% das intenções de voto, contra 38% de Amazonino Mendes, uma diferença de 8%.