Com investimento de R$ 950 mil, governador Wilson Lima entrega mais dois espaços esportivos revitalizados em Manaus

Com as inaugurações do Campo do Buracão e da Arena Curió, o Governo do Estado já soma sete obras concluídas em espaços esportivos

O governador Wilson Lima entregou, nesta sexta-feira (22/04), mais dois espaços públicos de lazer e esporte revitalizados, em Manaus. As obras são referentes ao Campo do Buracão, na zona oeste da capital, e à Arena Curió, na zona norte. Juntas, as revitalizações somam R$ 950 mil de investimento do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e em parceria com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Eu tenho uma preocupação muito grande com esse esporte comunitário, que é aquele esporte de base. As crianças poderem estar aqui no contraturno, no horário que eles não estão na escola, traz um ganho muito grande e também um alívio para os pais, porque quando o menino está aqui é certeza que ele está menos suscetível a ser cooptado pelo tráfico de drogas, pela violência, sem contar que está fazendo um trabalho de prevenção da saúde”, disse o governador.

Com as inaugurações, o Governo do Estado já soma sete obras concluídas em espaços esportivos. Foram entregues, ainda, as arenas do Passarinho e do Monte; os campos da Baixada Fluminense e do Teixeirão; e o Centro Desportivo da Compensa (CDC da Compensa).

Localizado no bairro Lírio do Vale, o Campo do Buracão recebeu um investimento de R$ 450 mil. Entre os serviços realizados no espaço, estão: revitalização do campo; pintura geral; novo gradil e recuperação do existente; recuperação de alambrados; recuperação de portões; fornecimento, regularização e espalhamento de areia; instalações elétricas (iluminação); execução de calçadas; instalações de chuveiros; limpeza geral; recuperação de poço artesiano; instalação de bomba e quadro de bomba; nova caixa d’água; e reforma do vestiário; e instalação de almoxarifado para equipamentos esportivos e aparelhos de som.

“O campo está muito bonito, gostei do campo. É uma oportunidade para a gente ser um atleta, para se esforçar ainda mais e ser um jogador de futebol”, disse Luís Gustavo, de 12 anos.

Situada no bairro Cidade Nova 1, a Arena Curió recebeu serviços de remoção e troca dos alambrados, construção de acessibilidade para passeio público, troca e regularização da areia dos campos principal e de vôlei e recuperação dos portões. Na sede do local, foi executada, também, a reforma do piso do salão, troca do telhado de fibrocimento para telha metálica e troca de vasos sanitários e das portas de ferro, além da recuperação estrutural de todo o complexo. O investimento total foi de R$ 500 mil.

Segundo o diretor presidente da Faar, Jorge Elias, o Estado levará para os espaços esportivos futebol de campo, voleibol, futevôlei e lutas como jiu-jítsu e judô. Parte das atividades vão ocorrer por meio do Projeto Esporte e Lazer na Capital e no Interior (Pelci), iniciativa do Governo do Amazonas leva ações socioesportivas aos bairros e ao interior.

“O Governo do Amazonas, através da Seinfra, está revitalizando e entregando esses espaços pra comunidade e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento entra com os projetos socioesportivo. O governo está trazendo o melhor do esporte, não só na infraestrutura, não só na tinta, o cimento, o ferro, mas também valorizando as pessoas”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Elias.

Obra em andamento – O Governo do Amazonas está executando, ainda, a revitalização do Campo do Florestão, localizado na Rua das Granadas, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A obra apresenta 10% de avanço e será concluída em maio deste ano.

FOTOS: Arthur Castro/Secom e Tacio Melo/Secom