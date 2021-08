Com início das obras na AM-010, Governo do Estado gera 10 mil novos empregos

Nesta quinta-feira (12/08), o governador do Amazonas, Wilson Lima, deu início às obras de revitalização e modernização da rodovia AM-010, que interliga Manaus a Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital) e a outros seis municípios da Região Metropolitana. Para a execução dos serviços, que envolvem a reconstrução de 250,40 quilômetros de pista, o Governo do Estado está gerando mais de 10 mil novos empregos, beneficiando ainda mais a economia do estado.

“Só aqui, nós estamos gerando algo em torno de 10 mil empregos diretos e indiretos. Isso é respeito às pessoas, isso é cidadania, isso é um reconhecimento do trabalho desses cidadãos que há muito estão aqui ajudando a desenvolver o estado. É isso que me torna um cidadão realizado, não enquanto governador, mas enquanto ser humano, enquanto cidadão. Porque isso sim, muda a vida das pessoas”, avaliou Wilson Lima durante discurso na cerimônia que marcou o início das obras.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), secretário Carlos Henrique Lima, nunca o estado do Amazonas havia passado por uma intervenção viária tão significativa quanto agora, e a obra na AM-010 reforça esses investimentos. Ele reforçou que os empregos gerados serão fundamentais para a execução correta e em pouco tempo dos trabalhos.

“São 250 quilômetros de obra, que será executada em cerca de dois anos. Dois verões amazônicos. Então vai ser uma obra executada num ritmo muito acelerado, portanto vamos precisar de muita mão de obra”, disse o titular da Seinfra.

Frentes de trabalho – Para dar agilidade aos trabalhos, o Governo do Amazonas montou cinco frentes de obra distintas em pontos estratégicos entre a capital e a sede do município de Itacoatiara, que atuarão simultaneamente. No ponto montado no Km 13 da rodovia, em Manaus, o topógrafo Raimundo dos Santos comemora a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho após um período sem emprego.

“Eu estava desempregado no momento, surgiu essa oportunidade de trabalhar, ajudar minha família, e é isso aí, trabalhar e ir para cima. (A obra) traz emprego e renda para as famílias que estão desempregadas, vai gerar muito emprego, todo mundo ganha”, disse o profissional.

Serviços – As obras incluem a construção de um novo pavimento, implantação de acostamentos e novas sinalizações horizontal e vertical. A pista da rodovia será alargada e passará a ter 11 metros de largura. Serão construídos acostamentos de 1,5m de largura ao longo de toda extensão da obra, além de terceiras faixas em 27 pontos críticos de ultrapassagem que devem ser entregues até o final de 2022.

FOTOS: Diego Peres/Secom e Arthur Castro/Secom