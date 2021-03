Com demanda de mais de 700 exames por mês, SPA do São Raimundo ganha aparelho de Raio-X portátil

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, realizou, nesta quinta-feira (18/03), a entrega simbólica de equipamentos adquiridos para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus.

Entre os aparelhos adquiridos e já em operação na unidade está um aparelho de Raio-X portátil. O equipamento auxilia no diagnóstico de pacientes de emergência, principalmente os de casos suspeitos de Covid-19. A unidade realiza uma média de 700 exames com o aparelho por mês.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), Roberto Cidade.

Melhor gestão de emendas – Marcellus Campêlo destacou a atenção que a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) tem dado na gestão das emendas parlamentares, por entender a importância de executar esse tipo de investimento nas unidades de saúde o mais rápido possível.

“Desde o segundo semestre de 2020 temos feito um trabalho muito forte na gestão das emendas. Infelizmente, pegamos um ano atípico, onde trabalhamos o orçamento influenciado muito pela pandemia, mas os deputados tiveram a sensibilidade de destinar emendas para o combate à pandemia”, afirmou o secretário de saúde.

Localizado na zona oeste da capital, o SPA do São Raimundo é a porta de entrada na rede de emergência da capital, também, para pacientes residentes em bairros como Santo Antônio e Glória. A unidade atende ainda pacientes do município de Iranduba.

Em janeiro de 2021, no pico da pandemia, o SPA do São Raimundo chegou a registrar o atendimento de 3 mil pacientes. Desses, 2.500 eram atendimentos de Covid-19, informou a diretora da unidade, Dayanna Regina Cerquinho.

“Essas aquisições foram extremamente valiosas. Utilizamos demais o Raio-X portátil, pois é um aparelho que a gente pode levar ao leito, o que é muito importante para atender pacientes de Covid-19, que não podem sair do leito”, ressaltou a diretora.

Além do aparelho de Raio-X, também foram adquiridos para a unidade 2 carros de emergência, 3 camas hospitalares, 4 aventais de chumbo, 4 cadeiras de rodas e 2 oxímetros de pulso.

FOTO: Rodrigo Santos/SES-AM