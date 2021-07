Com chegada de vacinas, Wilson Lima anuncia 3° mutirão em Manaus para população com 18 anos ou mais

Amazonas recebeu 45.700 doses de imunizantes nesta terça-feira (20/07) e parte da remessa será destinada para a capital

O Governo do Amazonas recebeu, nesta terça-feira (20/07), 45.700 doses de imunizantes contra a Covid-19 do tipo CoronaVac/Instituto Butantan e AstraZeneca/Fiocruz. Parte dessa remessa será empregada em mais um mutirão Vacina Amazonas, marcado para esta quarta e quinta-feira (21 e 22/07) em Manaus, conforme anunciado pelo governador Wilson Lima.

Nos dois dias, o terceiro mutirão de vacinação na capital, realizado em parceria com a prefeitura, ocorrerá das 9h às 24h, para vacinar a população com 18 anos ou mais.

“É uma oportunidade para quem tem 18 anos ou mais de se vacinar e aquelas pessoas que, por algum motivo ou outro, não conseguiram comparecer no momento da sua faixa etária. Então é o momento de todo mundo se vacinar”, afirmou o governador.

O horário estendido até meia-noite é para o Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual.

Com mais essa ação, o mutirão da campanha Vacina Amazonas alcançará 15 edições, em pouco mais de um mês, desde a primeira edição realizada em Manaus.

Nova remessa – O novo lote foi desembarcado em Manaus, na manhã desta terça-feira (20/07), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, por volta das 9h50, transportado em uma aeronave da empresa Latam Linhas Aéreas.

A nova remessa é composta por 28.600 doses do tipo CoronaVac e 17.100 vacinas AstraZeneca. Do aeroporto, a carga foi transportada com escolta da Polícia Federal para armazenamento na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.383.969 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem (19/07), sendo 1.761.239 de primeira dose, 594.424 de segunda dose e 28.306 com dose única.

Outros mutirões – Nas 14 edições anteriores – duas delas realizadas em Manaus –, mais de 232 mil pessoas receberam a primeira dose. A primeira edição do mutirão da campanha Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho.

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, imunizando mais de 5 mil pessoas.

No quinto mutirão, realizado na capital durante 24 horas, nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas. O sexto mutirão foi realizado no dia 3 de julho em Rio Preto da Eva, com 3.159 doses aplicadas.

Outros cinco mutirões foram realizados no dia 10 de julho, simultaneamente, nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance de 15.660 pessoas vacinadas.

Os últimos três mutirões foram realizados no dia 17 de julho, também simultaneamente, em Manaquiri e Careiro Castanho, quando foram aplicadas vacinas de primeira dose. E no Careiro da Várzea, a ação foi para aplicação da segunda dose e dose única. Nesses municípios foram aplicadas 1.042 doses.

