Com Bufoni, Rayssa, Pâmela e Kelvin, Brasil tem 11 representantes na SLS

Liga mundial de Skate Street começa em Utah nesta sexta-feira

O Brasil vai ter 11 representantes na SLS, a liga mundial de skate street. Entre os nomes que vão representar o Brasil estão grandes lendas da modalidade como Letícia Bufoni, Pâmela Rosa e os medalhistas olímpicos Kelvin Hoefler e Rayssa Leal.

A primeira etapa da SLS acontece nessa sexta e sábado, dias 27 e 28 de agosto, em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, com transmissão do SporTV.

O Brasil terá 10 representantes em Salt Lake, porque a skatista Gabriela Mazetto está de fora da etapa, mas está escalada para o campeonato. Marina Gabriela também vai competir pelo Brasil, e o trio Olímpico de Letícia, Pâmela e Rayssa completa o esquadrão feminino. Entre os homens estão: Felipe Gustavo, Kelvin Hoefler, Luan Oliveira, Tiago Lemos, Lucas Rabelo e Filipe Mota.

Fonte: Ge