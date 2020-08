Com apoio do Governo do Estado, produtores comercializam mais de 230 toneladas de alimentos

Apoiadas pelo Idam, quatro associações rurais de Anamã participam do Programa de Aquisição de Alimentos

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam), apoiou e orientou os produtores rurais do município de Anamã, distante 165 quilômetros de Manaus, no credenciamento junto à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Com isso, quatro associações irão comercializar mais de 230 toneladas de alimentos agrícolas para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

As propostas somam um total de R$ 527.997,91 e foram assinadas na última semana, na sede do Idam local. As organizações sociais beneficiadas foram a Associação da Vila do Cuia, Associação da Vila do Arixi, Associação Jardim do Édem e Associação dos Agricultores Familiares do Município de Anamã.

Para o gerente do Idam em Anamã, Eurico Silva, essa parceria entre o Instituto e a Conab é de fundamental importância para o desenvolvimento rural sustentável em comunidades do interior.

“Em Anamã, neste ano, estamos presenciando um fato histórico, em que pela primeira vez iremos ter quatro associações com recurso garantido para operar com o PAA/Conab. E isso para os produtores é uma conquista, que traz ânimo para continuar produzindo alimentos da agricultura familiar. O Idam tem se esforçado ao máximo, mesmo nesse período de pandemia, para atender às demandas locais e fazer com que de fato essas políticas públicas cheguem até aqueles que realmente precisam”, destacou.

De acordo com a presidente da Associação Jardim do Édem, Maria Martins, de 39 anos, esse incentivo vai fortalecer a produção de mamão, graviola, banana, maracujá, goiaba, maxixe, macaxeira e outros alimentos cultivados na comunidade. Ao todo, a associação irá comercializar um total de 53 toneladas de alimentos, e a entrega dos produtos deve iniciar ainda este ano.

“Graças ao Idam, que abraçou nossa causa, iremos participar pela primeira vez de programas como esse. Estamos conseguindo melhorias para os sócios que estavam desmotivados. Antes éramos 74 associados e, hoje, permanecem 24. E esse incentivo veio para mostrar que é possível conseguir acessar outros mercados e valorizar o que produzimos na comunidade”, comemorou.

PAA/Conab – As associações participam do PAA na modalidade Compra com Doação Simultânea, que visa a articulação entre a produção da agricultura familiar e demandas locais de suplementação alimentar. Os produtos adquiridos são doados às pessoas em insegurança alimentar por meio da rede socioassistencial. Em Anamã, a instituição responsável pela doação dos alimentos será o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

FOTO: Divulgação/Idam