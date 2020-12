Com apoio da Marinha do Brasil, SSP-AM passa por dedetização para prevenção da Covid-19

A sede da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) passou por uma dedetização na manhã desta sexta-feira (04/12). A ação é mais um dos métodos utilizados pelo órgão no combate e prevenção da propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19.

O trabalho durou cerca de quatro horas e foi realizado por militares do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, do 9° Batalhão Naval da Marinha do Brasil. Para a desinfecção da sede do órgão, foram usadas misturas de hipoclorito e álcool 70%.

Devido aos riscos à saúde, em caso de inalação, a Secretaria teve suas atividades administrativas suspensas nesta sexta-feira, mantendo apenas trabalhos na modalidade home office. Essa é mais uma ação que visa garantir a proteção do servidor da SSP contra a Covid-19. Materiais de proteção individual como luvas, máscaras e álcool em gel foram distribuídos aos servidores.

