Com 127 jogos a menos, Neymar iguala Raí e entra no Top 10 de artilheiros da história do PSG

Atacante chega aos 72 gols em 88 partidas em bem menos tempo do que ex-meia e atual dirigente do São Paulo e passa a dividir a liderança da estatística entre brasileiros com passagem pelo clube

Neymar está a um gol de se tornar o maior artilheiro brasileiro na história do PSG. Com os dois que marcou na vitória por 6 a 1 contra o Angers, o atacante igualou Raí e chegou à marca de 72 com a camisa do clube. Ambos dividem a 10ª posição no ranking geral da equipe.

Neymar precisou de 127 jogos a menos que o ex-meia para alcançar os 72 gols. Enquanto atual camisa 10 o fez em 88 partidas, Raí, que atuava em posição diferente, marcou seus 72 gols em 215 jogos entre 1993 e 1998, período em que esteve no clube.

Os 10 maiores artilheiros do PSG:

Cavani: 200 gols Ibrahimovic: 156 gols Pauleta: 109 gols Dominique Rocheteau: 100 gols Mustapha Dahleb: 98 gols François M’Pelé: 95 gols Mbappé: 92 gols Safet Susic: 85 gols Di MarÍa : 83 gols Neymar e Raí: 72 gols

Na última semana, Raí, que atualmente é diretor executivo do São Paulo, foi eleito o maior jogador da história do PSG. A votação foi feita como parte das comemorações dos 50 anos do clube. Participaram da escolha, ex-jogadores, técnicos, dirigentes, jornalistas e sócios do Paris.